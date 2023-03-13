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  4. Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı

Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı

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NASA'da görev yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşen bilim insanı Dr. Fabrizio Pinto, 23 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali olan astreoide ilişkin açıklamalarda bulundu.

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