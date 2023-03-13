Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 16:40 Güncelleme: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:40 NASA'da görev yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşen bilim insanı Dr. Fabrizio Pinto, 23 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali olan astreoide ilişkin açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640f27c7009cf67c253f1173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2.5 milyon liralık kapkaç kamerada Erdoğan ile görüşen Destici'den ilk açıklama Uzmanlar uyarmıştı... Bakan Kurum duyurdu: İlk kazmayı vurduk İstanbul'da deprem paniği! Bir anda çöktü AK Parti'nin Hüda-Par adımına çok sert sözler: ''Yazıklar olsun!'' İmamoğlu: Gücün tek elde toplanması hastalığının panzehiri, güçlü demokrasidir Deprem sonrası oluştu, vatandaş korku içinde yaşıyor Asrın felaketinde can kaybında büyük artış Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada