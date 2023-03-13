Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı

NASA'da görev yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşen bilim insanı Dr. Fabrizio Pinto, 23 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali olan astreoide ilişkin açıklamalarda bulundu.

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