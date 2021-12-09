Anasayfa Video Galeriler Gündem Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor 09 Aralık 2021 Perşembe Saat: 18:50 Burdur'da zehirli diye yenilmemesi ile ilgili uyarılarda bulunulan kapari karpuzunu dünyaya ihraç eden 67 yaşındaki Murat Mıhladız, yasaklı bitkiden 17 farklı gıda ürünü ortaya çıkarıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b225cb40e7006dc35bce43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, gerçek çok başka çıktı Kredi kartını düşürmüştü... Kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu! Kılıçdaroğlu Şenyaşar ailesiyle kucaklaştı Nişanlısını döve döve öldürüp bir de iyi hal indirimi istedi Kavga ihbarına giden iki polis otosu çarpıştı Trafik canavarı minibüs şoförü kamerada! Trafikte yaptığına inanamayacaksınız El bombası hurdacının elinde patladı İstanbul'da korkutan yangın