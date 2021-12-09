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  4. Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor

Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor

Burdur'da zehirli diye yenilmemesi ile ilgili uyarılarda bulunulan kapari karpuzunu dünyaya ihraç eden 67 yaşındaki Murat Mıhladız, yasaklı bitkiden 17 farklı gıda ürünü ortaya çıkarıyor.

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