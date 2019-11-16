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  3. 16 Kasım 2019 16:45

''Dur'' ihtarına uymadı; polisi öldürüyordu!

İzmir’de kontrol noktasındaki polisin “dur” ihtarına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı.

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''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''
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Erdoğan'dan emeklilere ve emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
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Merdiven boşluğundaki korkunç anlar kamerada
Merdiven boşluğundaki korkunç anlar kamerada
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