Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu! ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu! 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 08:30 Bursa'da çaldığı otomobile çalıntı plaka takan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan zanlı 10 km'lik kovalamacanın ardından yakalanırken şüphelinin polisin üzerine otomobil sürerek kaçma anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ec30f1886976092733d503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü! İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü Bodrum'da otelde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! ''Aldatıldım'' dehşeti! Öfkeli koca eşini ve bir kişiyi öldürdü Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotunun şovu büyüledi Hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı