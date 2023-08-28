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  4. ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu!

''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu!

Bursa'da çaldığı otomobile çalıntı plaka takan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan zanlı 10 km'lik kovalamacanın ardından yakalanırken şüphelinin polisin üzerine otomobil sürerek kaçma anı kameraya yansıdı.

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