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  4. ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu

''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu

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Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yolda sıkıştırılarak durdurulurken, polis memurlarının araca yaklaştığı esnada tekrar gaza basarak kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

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