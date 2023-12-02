Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu 02 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 09:05 Güncelleme: 02 Aralık 2023 Cumartesi 09:05 Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yolda sıkıştırılarak durdurulurken, polis memurlarının araca yaklaştığı esnada tekrar gaza basarak kaçmak isterken polis memuruna çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656ac93640b55b56ad03dca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler Trabzon'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı Villa inşaatında can pazarı; işçi göçük altında kaldı İstanbul'da seyir halindeki otomobili taradılar: Yaralılar var Asgari ücret zammı öncesi çalışanların 13 talebi belli oldu Haluk Bilginer'in yeni filmi Türk Dedektif'ten ilk fragman geldi