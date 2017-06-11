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ŞIRNAK'TA TABURA ROKETATARLI SALDIRI !
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  3. 11 Haziran 2017 15:45

Dur ihtarına uymayan araçtan cephanelik çıktı

Van’ın Gürpınar ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Çocuğuna sigara ve bira içiren anneye büyük tepki yağıyor
Çocuğuna sigara ve bira içiren anneye büyük tepki yağıyor
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Holiganlar stat büfesinde çalışan öğrenciyi kaynar suyla yaktı
Holiganlar stat büfesinde çalışan öğrenciyi kaynar suyla yaktı
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Beyoğlunda esnaf ile torbacılar arasındaki silahlı çatışma kamerada
Beyoğlunda esnaf ile torbacılar arasındaki silahlı çatışma kamerada
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İstanbul Boğazı'ndaki bu görüntü çok ama 'çok iyi' bir haberin işareti
İstanbul Boğazı'ndaki bu görüntü çok ama 'çok iyi' bir haberin işareti
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Takım elbiseli hırsız
Takım elbise giydiğine bakmayın... Kameraya böyle yakalandı
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500 yıllık Kabe-i Şerif örtüsü büyük ilgi görüyor
500 yıllık Kabe-i Şerif örtüsü büyük ilgi görüyor