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  3. 22 Temmuz 2019 11:10

Dur ihtarına uymayan kamyonetin kasasından 35 göçmen çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ve göçmenleri kamyonete bindiren şahsın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu’nda...

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