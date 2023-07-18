Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi ''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 09:20 Düzce'de polisin ''dur'' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru ve motosikletliye çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi yaya olarak kaçarken, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b62f28e15e851f6a2828e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir'' Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den alıyor Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı Çanakkale'de orman yangını 3'üncü gününde! Canlı yayında Barış Yarkadaş ile Tanju Özcan arasında büyük tartışma Bir ilimizde daha orman yangını! Evler tahliye edildi İstanbul'da patlama!