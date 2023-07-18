''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Düzce'de polisin ''dur'' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru ve motosikletliye çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi yaya olarak kaçarken, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

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