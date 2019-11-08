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  3. 08 Kasım 2019 10:50

''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!

Bursa'da operasyon düzenleyen narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan 5 kişi, ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralanırken 1 kişi gözaltına aldı.

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