Anasayfa Video Galeriler Gündem Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı 16 Nisan 2023 Pazar Saat: 23:05 Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. İnsanların savrulduğu dehşet anları anbean kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643c550061582750fa6937f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lisede akran zorbalığı kamerada Bakan Soylu:'' Gazına basıyorsun gidiyor, Erdoğan da gaza basacak'' Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi! Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı Marmara Denizi'nde kabus geri döndü Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de