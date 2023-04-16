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Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. İnsanların savrulduğu dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

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