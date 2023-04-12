Anasayfa Video Galeriler Gündem Durakta dehşet kamerada! Son anda kurtuldu Durakta dehşet kamerada! Son anda kurtuldu 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 09:20 Güncelleme: 12 Nisan 2023 Çarşamba 09:20 Kocaeli'de tramvay durağında karşıya geçmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64364da97a321f5a6d643097" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı Cennet Antakya'dan geriye bu kaldı... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı Togg servis ve teslimat noktaları Yavaş: ''Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist'' Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu