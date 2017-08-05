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  3. 05 Ağustos 2017 12:45

Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Video Galeri
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Video Galeri
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
Video Galeri
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Video Galeri
Su dilenen köy
Su dilenen köy
Video Galeri
Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında
Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın
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