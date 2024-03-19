Anasayfa Video Galeriler Gündem Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması 19 Mart 2024 Salı Saat: 12:25 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''ligden çekilme'' çıkışına ilişkin ''Her ne kadar defalarca geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en doğru kararı alacağına eminim'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f95a1e615613e98d015c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'deki son Anadolu kaplanı İstanbul'da bulundu! Şoke eden operasyon İstanbul'da iş merkezinde patlama! Bakan duyurdu: 81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek Sağanak sonrası dere taştı; ahırları su bastı Yaşasın! Türkiye'ye geri döndüler! Sosyal medyadaki bu reklam yüzünden dolandırıldı Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil İstanbul'da kabus gibi kaza: Kız çocuğu metrelerce havaya uçtu Türkiye'de ilk ve tek! Mavi Vatan'daki keskin gözümüz: DÜFAS