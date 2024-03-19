Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''ligden çekilme'' çıkışına ilişkin ''Her ne kadar defalarca geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en doğru kararı alacağına eminim'' dedi.

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