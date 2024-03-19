  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması

Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''ligden çekilme'' çıkışına ilişkin ''Her ne kadar defalarca geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en doğru kararı alacağına eminim'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'deki son Anadolu kaplanı İstanbul'da bulundu! Şoke eden operasyon
Türkiye'deki son Anadolu kaplanı İstanbul'da bulundu! Şoke eden operasyon
İstanbul'da iş merkezinde patlama!
İstanbul'da iş merkezinde patlama!
Bakan duyurdu: 81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek
Bakan duyurdu: 81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek
Sağanak sonrası dere taştı; ahırları su bastı
Sağanak sonrası dere taştı; ahırları su bastı
Yaşasın! Türkiye'ye geri döndüler!
Yaşasın! Türkiye'ye geri döndüler!
Sosyal medyadaki bu reklam yüzünden dolandırıldı
Sosyal medyadaki bu reklam yüzünden dolandırıldı
Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil
Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil
İstanbul'da kabus gibi kaza: Kız çocuğu metrelerce havaya uçtu
İstanbul'da kabus gibi kaza: Kız çocuğu metrelerce havaya uçtu
Türkiye'de ilk ve tek! Mavi Vatan'daki keskin gözümüz: DÜFAS
Türkiye'de ilk ve tek! Mavi Vatan'daki keskin gözümüz: DÜFAS