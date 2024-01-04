  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Duruşmada şoke eden saldırı! Hakimin üzerine uçtu

Duruşmada şoke eden saldırı! Hakimin üzerine uçtu

ABD'de duruşma salonunda bir mahkum, hapis cezasının ertelenmesini reddeden hakime saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt
İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı
İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı
Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu
Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu
Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar''
Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar''
Miras yüzünden tartıştığı kuzenine kabusu yaşattı
Miras yüzünden tartıştığı kuzenine kabusu yaşattı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada
Eylem hazırlığındaydı! MİT nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
Eylem hazırlığındaydı! MİT nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
Alkollü sürücü elinde bira kutusuyla polise yalvardı
Alkollü sürücü elinde bira kutusuyla polise yalvardı
Taksiciler Esnaf Odası yine yeniden zam istedi!
Taksiciler Esnaf Odası yine yeniden zam istedi!