Anasayfa Video Galeriler Gündem Duruşmada şoke eden saldırı! Hakimin üzerine uçtu Duruşmada şoke eden saldırı! Hakimin üzerine uçtu 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 13:30 ABD'de duruşma salonunda bir mahkum, hapis cezasının ertelenmesini reddeden hakime saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659688d9be20da173a0c4313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar'' Miras yüzünden tartıştığı kuzenine kabusu yaşattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada Eylem hazırlığındaydı! MİT nokta operasyonla etkisiz hale getirdi Alkollü sürücü elinde bira kutusuyla polise yalvardı Taksiciler Esnaf Odası yine yeniden zam istedi!