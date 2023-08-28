Anasayfa Video Galeriler Gündem Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:25 Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eca045161de5796b3847d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta camını kıramadıkları lokantayı benzin döküp yaktılar Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! İETT otobüsüne çarpan cip hurdaya döndü Çocuklara aldırmadılar! Kadınlar parkta birbirine girdi 5 ilde daha petrol aranacak! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde 5 mezar daha bulundu 16 katlı rezidans dinamitle yerle bir edildi İETT şoförü köpeği ezdi; arkasına bakmadan kaçtı Burası Afrika değil Türkiye! İnanılmaz görüntüler....