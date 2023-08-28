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Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi

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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi.

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