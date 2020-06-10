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  3. 10 Haziran 2020 13:10

Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü

Bursa'da, bisiklet kullanırken dengesini kaybederek düşen 13 yaşındaki Mehmet Kantar, gidonun karnına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

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