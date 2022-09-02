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Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar

Hindistan'da öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı.

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