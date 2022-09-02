Anasayfa Video Galeriler Gündem Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar 02 Eylül 2022 Cuma Saat: 11:05 Hindistan'da öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve 1 memuru döverek ağaca bağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6311b941edc5ed5c2b540103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski eşini başını ezerek öldürmüştü, cinayetin nedeni kan dondurdu Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Defalarca kafasına vurdu Türkiye'nin gururu göklerde! Selçuk Bayraktar'ın Hürkuş'taki kokpit görüntüleri yayınlandı Müşterilerini bıçaklayan marketçi mahallenin kabusu oldu Erdoğan ve Abdullah Gül'e canlı yayında şok suçlama AK Parti'de Sedat Peker depremi: ''Arınmalıyız!''