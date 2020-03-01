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  3. 01 Mart 2020 13:05

Düşürülen Esad rejimi uçağından ilk görüntüler geldi

Askerlerimize yapılan saldırı sonrası İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldüğü bildirildi. Savaş uçağının saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

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