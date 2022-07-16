Anasayfa Video Galeriler Gündem Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 16:40 Star TV'nin yaz dizisi Duy Beni'de yer alan ''zorbalık sahnesi'' sosyal medyada tepki çekti. Diziyi izleyenler ''Bu zorbalık değil, taciz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2bfcd2ee3c65909592d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü Hakkari'de çekirge istilası: ''73 yaşındayım böylesini görmedim'' İstanbul'da şantaj cinayeti! Cinsel ilişki videosuyla tehdit eden kişiyi öldürdü Erdoğan'ın katıldığı 15 Temmuz töreninde İmamoğlu'nu şaşırtan manzara Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti! Bağcılar Meksika'ya döndü: Uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma