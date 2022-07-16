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Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne

Star TV'nin yaz dizisi Duy Beni'de yer alan ''zorbalık sahnesi'' sosyal medyada tepki çekti. Diziyi izleyenler ''Bu zorbalık değil, taciz'' dedi.

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