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Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap

Geçen yaz aldığı kilolarla gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, fotoğraflarında oynama yaptığı iddialarına çektiği videoyla yanıt verdi.

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