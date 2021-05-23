Anasayfa Video Galeriler Gündem Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap 23 Mayıs 2021 Pazar Saat: 18:06 Geçen yaz aldığı kilolarla gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, fotoğraflarında oynama yaptığı iddialarına çektiği videoyla yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60aa6f63b1d1073499071ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı Antalya'da sazlık alanda korkutan yangın Metrobüste tükürüklü kavga: ''Karşımda böyle oturamazsın'' Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü İstanbul'da korku dolu saatler... Bileklerini kesip rehin aldı Sedat Peker'den 7. video: Soylu'nun ''iç çamaşırı'' sözlerine yanıt verdi Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi