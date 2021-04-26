Anasayfa Video Galeriler Gündem Duygulandıran görüntü! Batan gemi mürettebatından ''elveda'' şarkısı Duygulandıran görüntü! Batan gemi mürettebatından ''elveda'' şarkısı 26 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 19:40 Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6086ed1a2151c8181d68cf03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan bağlama şov ABD Başkonsolosluğu önünde Biden'e protesto Uygunsuz görüntüler ile şantaj! Savunması ''pes'' dedirtti 1 milyon 600 bin lira verip aldığı lüks cip 8 kere yolda kaldı Irak'ın kuzeyindeki operasyonda PKK'ya ağır darbe Müge Anlı, Yıldız Tilbe şarkısıyla Instagram'ı salladı Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru Camide pes dedirten görüntü! ''Sözün bittiği yerdeyiz'' Kucağında televizyonla polise yakalandı