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  4. Duygulandıran görüntü! Batan gemi mürettebatından ''elveda'' şarkısı

Duygulandıran görüntü! Batan gemi mürettebatından ''elveda'' şarkısı

Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri paylaştı.

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