Anasayfa Video Galeriler Gündem Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçiren 2 vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 68 kişinin yaralandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637dfd542fb8fc3a8078beb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin'' Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ? Kandilli açıkladı: Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?