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  4. Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var

Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçiren 2 vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 68 kişinin yaralandığını duyurdu.

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