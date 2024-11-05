Anasayfa Video Galeriler Gündem Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı 05 Kasım 2024 Salı Saat: 08:40 Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı eve ve odunluğa sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729afe2b6308e16ce0a362b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan TOGG ve Ferrari yarışı Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale- 75 gözaltı Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar Adres sorma kavgasında başından vurulan kurye; ölü taklidi yaparak kurtuldum Ankara'da'da iki servis minibüsü çarpıştı Misafirliğe geldiği evde, yanarak hayatını kaybetti İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı