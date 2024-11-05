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  4. Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı

Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı

Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı eve ve odunluğa sıçradı.

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