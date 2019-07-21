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  3. 21 Temmuz 2019 13:25

Düzce’de 5 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışmaların 205 personel, 38 araç, 3 8x8 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek, 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ettiğini açıkladı. Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan...

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