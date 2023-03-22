Anasayfa Video Galeriler Gündem Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 12:35 Güncelleme: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:35 Düzce’de lastik üretim tesisinde klimadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev alev yanan tesisin çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641acbddce1cea059776cf13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye asrın felaketinin yıktığı ilimiz üzerinden geri döndüler... Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı, görüntüler ile bir kez daha yıkıldı İstanbul'da sokak ortasında yasak aşk cinayeti Deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı; 5 katlı bina böyle yıkılmış İstanbul'un 1600 yıllık surlarında pes dedirten görüntü Deprem bölgesi için 3 kritik hastalık uyarısı Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti dava etti, kazandı! Erzurum Teknik Üniversitesi'nden uzaya ilk adım Eski sevgilisinden ünlü futbolcuya şok suçlama: ''Daha fazla şiddet görmek istemiyordum''