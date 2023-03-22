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  4. Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü

Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü

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Düzce’de lastik üretim tesisinde klimadan çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev alev yanan tesisin çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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