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  3. 12 Ağustos 2019 13:45

Düzce’de ilk günde 222 acemi kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. İlk günde yüzlerce acemi kasap kurban keserken kendisini yaraladığı için ya da kurbanlıkların çarpması sonucu hastanelik oldu. Düzce’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, her bayram olduğu gibi yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Kurban keserken kendisini yaralayanların...

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Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
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