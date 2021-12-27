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Düzce’de mobilya fabrikasında yangın

Düzce’de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 20 işçi dumandan etkilendi.

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