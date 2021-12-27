Anasayfa Video Galeriler Gündem Düzce’de mobilya fabrikasında yangın Düzce’de mobilya fabrikasında yangın 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 08:16 Düzce’de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 20 işçi dumandan etkilendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c94c116653f41cd368d703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi! İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir''