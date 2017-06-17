  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Haziran 2017 21:45

Düzcede otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce TEM otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde yoldan çıkan otomobilin ormanlık alana uçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Video Galeri
Manisada çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Manisada çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Video Galeri
Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
Video Galeri
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Video Galeri
CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı
CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı
Video Galeri
Siirtte 6 terörist teslim oldu
Siirtte 6 terörist teslim oldu
Video Galeri
Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...
Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...