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  3. 25 Temmuz 2019 10:50

Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor. Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem...

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