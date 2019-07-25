Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor
25 Temmuz 2019 10:50
Düzce’de, selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor. Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem...