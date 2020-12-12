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  3. 12 Aralık 2020 14:50

Düzce'deki hava kirliliği için alınacak önlemler açıklandı

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Su altında kalan köy, 26 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı
Su altında kalan köy, 26 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı
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Eski sevgiliden kan donduran sözler! Fatma'nın ölümü temiz olmayacak
Eski sevgiliden kan donduran sözler! Fatma'nın ölümü temiz olmayacak
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İstanbul'da 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
İstanbul'da 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
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Hamile kadın hastane kapısında doğum yaptı
Hamile kadın hastane kapısında doğum yaptı
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''Hüseyin Baş’ın KKTC’yi tanıyın çağrısı çok anlamlıdır''
''Hüseyin Baş’ın KKTC’yi tanıyın çağrısı çok anlamlıdır''
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AK Parti iktidarının ''özelleştirdikleri'' kağıda sığmadı!
AK Parti iktidarının ''özelleştirdikleri'' kağıda sığmadı!
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