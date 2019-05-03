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  3. 03 Mayıs 2019 16:35

Düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü ve kayıplar var

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Olayda ölü ve kayıplar olduğu bildirilirken, çok sayıda sahil güvenlik botu kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında 16 Afgan düzensiz göçmenin bulunduğu bot belirlenemeyen bir...

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