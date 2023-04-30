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  4. E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı

E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı

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İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı.

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