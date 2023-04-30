Anasayfa Video Galeriler Gündem E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı 30 Nisan 2023 Pazar Saat: 23:45 Güncelleme: 30 Nisan 2023 Pazar 23:45 İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644ed36214006b1f8e0eb133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu yeni video paylaşımında ''emekçilere'' seslendi Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu! Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim'' Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu'' İstanbul'da indirim izdihamı Erdoğan'dan canlı yayında büyük gaf: ''Bir sürçü lisan oldu galiba'' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı