E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı

İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı.

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