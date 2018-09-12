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  3. 12 Eylül 2018 21:35

E-5’i kilitleyen yangın

İstanbul Bahçelievler E-5 karayolunda bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. (İHA)

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