  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

Güncelleme:

İstanbul Küçükçekmece E-5'te bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk
Sahte doktorun yeni yalanı ortaya çıktı! Taksiciyi de kandırmış
İstanbul'da trafikte yumruklu kavga! Ortalık boks ringine döndü
Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
Çünkü burası Esenyurt: Hırsız yakalanan hırsızı soydu!
Tefecilik çetesi çökertildi! 50 kişiden 60 milyon TL almışlar
Acun Ilıcalı ve Ali Koç Adanalı gençlerle buluştu
İstanbul trafiğinde akıl almaz görüntü! Kendini araçların üzerine attı
Gidecek yerim yok diyen kadınla 1 gecelik aşk kaçamağı pahalıya patladı