Anasayfa Video Galeriler Gündem E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:45 İstanbul Küçükçekmece E-5'te bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6387425824e27c347c7399f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk Sahte doktorun yeni yalanı ortaya çıktı! Taksiciyi de kandırmış İstanbul'da trafikte yumruklu kavga! Ortalık boks ringine döndü Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu Çünkü burası Esenyurt: Hırsız yakalanan hırsızı soydu! Tefecilik çetesi çökertildi! 50 kişiden 60 milyon TL almışlar Acun Ilıcalı ve Ali Koç Adanalı gençlerle buluştu İstanbul trafiğinde akıl almaz görüntü! Kendini araçların üzerine attı Gidecek yerim yok diyen kadınla 1 gecelik aşk kaçamağı pahalıya patladı