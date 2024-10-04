Anasayfa Video Galeriler Gündem E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi 04 Ekim 2024 Cuma Saat: 17:46 Güncelleme: 04 Ekim 2024 Cuma 17:46 İstanbul'da Avcılar D-100 Karayolu yan yolda araçlara çarpan sürücü kaçtı. Olayda 12 araç hasar alırken, 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ffffad5fded8daaf0a8063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı Erdoğan ''Hamas ve Hizbullah bahane'' deyip İsrail'in planını açıkladı İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu Kastamonulu vatandaş denemek için dikmişti... 2 ilçenin geçim kaynağı oldu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi Suriye'den Türkiye'ye getirilirken yakalandı: Tam 79 ton ağırlığında