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  4. E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi

E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi

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İstanbul'da Avcılar D-100 Karayolu yan yolda araçlara çarpan sürücü kaçtı. Olayda 12 araç hasar alırken, 3 kişi yaralandı.

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