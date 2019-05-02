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İSTANBUL'DA 32 SEÇİM SORUŞTURMASI: 100'ÜN ÜSTÜNDE KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
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  3. 02 Mayıs 2019 10:32

E-5'te faciadan dönüldü !

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde seyir halindeki kamyondan dev camlar yola düştü. Korku saçan anlar havadan an be an görüntülendi.

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