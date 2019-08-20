E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
20 Ağustos 2019 09:50
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
E-5 karayolu Maltepe mevki’inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Maltepe mevki’inde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan iki çocuk yolculuk ettirildi....