SON DAKİKA
BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ KAYYUM AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Ağustos 2019 09:50

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

E-5 karayolu Maltepe mevki’inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. E-5 karayolu Maltepe mevki’inde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan iki çocuk yolculuk ettirildi....

Video Galeri
Taksim Meydanı'nda yumruk yumruğa kavga
Taksim Meydanı'nda yumruk yumruğa kavga
Video Galeri
hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi
hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi yürekleri ağızlara getirdi
Video Galeri
Esenyurt’ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti
Esenyurt’ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti
Video Galeri
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
Video Galeri
Kahraman polis orman yangınını engelledi
Kahraman polis orman yangınını engelledi
Video Galeri
Domateste üretim çok rekolte düşük
Domateste üretim çok rekolte düşük
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM