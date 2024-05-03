Anasayfa Video Galeriler Gündem E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 09:35 Güncelleme: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:35 İstanbul Beylikdüzü'nde makas attığı iddia edilen hafif ticari araç kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663485c3745d653d280c0033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi Bursa'da rehine krizi: Ailesine kabusu yaşattı Yağ fabrikasında büyük yangın: Patlama sesleri yükseldi 42 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 77 ilde ''sapık'' operasyonu: 156 gözaltı var Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Fabrikada yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi, hendekler kazıldı