E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada

Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Yaşanan anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü.

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