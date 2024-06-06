  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada

E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada

Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Yaşanan anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı
Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor
İstanbul'da öğretmene kanlı infaz
İstanbul'da öğretmene kanlı infaz
Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti
Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti
Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı
Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı
Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü
Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü
İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık
İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık
Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada
Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada