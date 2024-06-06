Anasayfa Video Galeriler Gündem E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 13:55 Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Yaşanan anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666195a676e00339370adf83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada