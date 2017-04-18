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  3. 18 Nisan 2017 10:50

E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu

Beylikdüzü'nde 8 patenci genç hem trafiği hem kendi hayatlarını tehlikeye attı.

Video Galeri
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Video Galeri
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
İstanbul'da AVM'de yangın alarmı
İstanbul'da AVM'de yangın alarmı