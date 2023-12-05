Anasayfa Video Galeriler Gündem E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor 05 Aralık 2023 Salı Saat: 16:25 Güncelleme: 05 Aralık 2023 Salı 16:25 İstanbul Zeytinburnu'nda E-5 karayolu üzerinde bulunan Toya Plaza ve 33 yıldır reklam panosu olarak kullanılan atıl binanın yıkımına başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656f24d76c7f526bfe0725e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı''' Uzman isimden Marmara depremi açıklaması: ''Bilmediğimiz faylar var'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul adaylığı açıklaması Gazeteci İsmail Saymaz'ın hapsi istendi Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı Doktorla tartıştı, hastaneyi birbirine kattı Sokakta piton şaşkınlığı! Yol ortasında bulundu Celal Şengör'den tartışılacak sözler: ''Maden açılmasın diyen zır cahildir'' İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon