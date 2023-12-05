  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor

E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor

Güncelleme:

İstanbul Zeytinburnu'nda E-5 karayolu üzerinde bulunan Toya Plaza ve 33 yıldır reklam panosu olarak kullanılan atıl binanın yıkımına başlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan: ''İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı'''
Uzman isimden Marmara depremi açıklaması: ''Bilmediğimiz faylar var''
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul adaylığı açıklaması
Gazeteci İsmail Saymaz'ın hapsi istendi
Gazze'deki işgalci İsrail askerlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı
Doktorla tartıştı, hastaneyi birbirine kattı
Sokakta piton şaşkınlığı! Yol ortasında bulundu
Celal Şengör'den tartışılacak sözler: ''Maden açılmasın diyen zır cahildir''
İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon