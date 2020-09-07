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  3. 07 Eylül 2020 14:45

E-5'te tehlikeli oyun! Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar

Video Galeri
Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!
Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!
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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Video Galeri
Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''
Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''
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Camında çekilen fotoğraf hayatını değiştirdi
Camında çekilen fotoğraf hayatını değiştirdi
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İstanbul trafiğinde ''pes'' dedirten görüntü
İstanbul trafiğinde ''pes'' dedirten görüntü
Video Galeri
Bursalı bisikletçi ölümden böyle döndü
Bursalı bisikletçi ölümden böyle döndü
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