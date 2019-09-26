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  3. 26 Eylül 2019 13:15

E-5’te tır çilesi havadan görüntülendi

Pendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tırların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar tırların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki tır kuyruğu havadan görüntülendi.

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