E-5’te vinç trafiği kilitledi, o anlar havadan görüntülendi
23 Ocak 2019 17:10
E-5’te vinç trafiği kilitledi, o anlar havadan görüntülendi
İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkiinde transit yolda seyir halinde giden bir vinç aniden yan yola devrildi. Yan yoldaki ticari araca zarar veren vincin sürücüsü hafif yaralanırken, kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi. Kaza, saat 15.45 sıralarında E-5 Karayolu Güzelyurt mevkisi Avcılar istikametinde meydana geldi. Transit yolda giden yük eşya taşımakta...