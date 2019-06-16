E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
16 Haziran 2019 08:55
E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Beyoğlu D-100 Halıcıoğlu mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaralanan şahıs, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 06.40 sularında D-100 Beyoğlu Halıcıoğlu mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs, metrobüs yolundaki tel örgüleri ve bariyerleri aşarak yolun...