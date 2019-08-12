E-5’teki zincirleme kazayı film izler gibi seyrettiler
12 Ağustos 2019 09:15
E-5’teki zincirleme kazayı film izler gibi seyrettiler
Bakırköy, D-100 karayolu Ankara istikametinde, biri lüks toplam 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken kazaya neden olduğu ileri sürülen ticari taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise üst geçitten film izler gibi kazayı seyrettilerKaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Bakırköy Ataköy mevkisi Ankara istikametinde meydana...