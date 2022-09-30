Anasayfa Video Galeriler Gündem e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 08:20 e-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol eden bazı vatandaşlar, bilgisi ve isteği dışında siyasi partilere üye yapıldığını görünce şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63367c8fddf7dc018b3b04c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu! Doğu Perinçek ile Ethem Sancak’ın Suriye heyetindeki sürpriz isimleri açıkladı Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer kameralı baskına ateş püskürdü Bakan Nebati'den ''Neo klasik, epistemolojik, heteredoks'' çıkış Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar! Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası