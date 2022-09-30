e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin

e-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol eden bazı vatandaşlar, bilgisi ve isteği dışında siyasi partilere üye yapıldığını görünce şaşkına döndü.

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