Anasayfa Video Galeriler Gündem e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek 12 Aralık 2023 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 12 Aralık 2023 Salı 11:25 1 Ocak itibarıyla internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki ürün iadelerinde ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe kargo iade ücreti tüketiciler tarafından ödenecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65781911af4e69e8da0f8323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım'' Halil Umut Meler'e sahada yumruklu saldırı Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı 37 ilde dev operasyon: 39 suç örgütü daha çökertildi İYİ Parti'den istifa etmişti, canlı yayında açıkladı: ''Oyumu Erdoğan’a verdim'' İstanbul'un dev AVM'sinde intihar İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu