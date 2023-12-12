e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek

1 Ocak itibarıyla internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki ürün iadelerinde ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe kargo iade ücreti tüketiciler tarafından ödenecek.

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