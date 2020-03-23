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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 37'YE VAKA SAYISI 1529'A YÜKSELDİ
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  3. 23 Mart 2020 23:25

EBA'dan tepki çeken bir animasyon daha !

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un İBA'da yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapmasının ardından EBA'da bir idam görüntüsü daha ortaya çıktı.

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''Evinize gidin'' diyen belediye başkanı nineden bastonu yedi !
''Evinize gidin'' diyen belediye başkanı nineden bastonu yedi !
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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç kapı kapı gezdi
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç kapı kapı gezdi
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Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
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Türkiye'de çareler tükenmez ! Market alışverişini drone ile yaptı
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Müge Anlı'nın sevilen ismi koronavirüs engeline takıldı !
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