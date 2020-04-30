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  3. 30 Nisan 2020 12:00

Ebeko yanardağı patladı! Küller kilometrelerce yüksekliğe ulaşıp yağdı! Kül yağmuru kamerada

Rusya'nın Kuril Adaları'nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı. O anlar bölge halkı tarafından kaydedildi..

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